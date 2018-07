Conductor en estado de ebriedad muere luego de pasar abajo de una rastra en carretera Troncal del Norte

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la noche del martes, sobre la carretera Troncal del Norte que dejó como resultado a una persona fallecida.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se hicieron presentes al lugar, afirmaron que el accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 34, en el municipio de Aguilares, departamento de San Salvador.

Según el reporte oficial de la PNC, en el grave accidente se vieron involucrados un vehículo particular -placas P 34 978- y una rastra -placas C 98 828-. El vehículo particular por la excesiva velocidad a la que era conducido no logró detenerse y pasó por abajo de una rastra que hacía un viraje en la zona. Provocando que el conductor del particular muriera de forma casi inmediata.

El fallecido fue identificado como Alexis Antonio Coto Caravantes, de 26 años de edad, quien era originario de Aguilares.

Debido a que el mayor grado de responsabilidad cayó sobre el ahora fallecido, el conductor de la rastra no fue detenido.