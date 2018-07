Sala ordena al TSE resolver los procesos de cancelación del PSD y CD

En una de sus últimas sentencias, la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolver los procesos de cancelación de los partidos Cambio Democrático (CD) y el Partido Social Demócrata (PSD).

En su resolución, la Sala señala que el propósito de la sentencia “es reconocer los resultados electorales producidos en el proceso eleccionario legislativo del año 2015 y la capacidad de estos para, por otra parte, medir el rechazo tácito de las ofertas electorales que no satisfacen las expectativas de los ciudadanos”

La resolución fue dada en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad al inciso 1, en las literales C y G del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos (LPP) donde se establece que se debe cancelar la inscripción de un partido político cuando no alcancen 50 mil votos a favor en una elección de diputados a la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con los demandantes, dicho artículo y sus literales C y G vulneran el principio de pluralismo político, debido a que “no se tiene claridad de un criterio para que el legislador establezca que la cantidad menor a 50 mil ciudadanos ya no es una minoría ideológica y política razonable”.

Asimismo la Sala señala que no existe inconstitucionalidad en los literales del artículo de dicha ley, debido a que los demandantes hablan sobre la función de la barrera electoral, no obstante, la capacidad de los resultados electorales para evaluar el rechazo tácito de las ofertas electorales que no satisfacen las expectativas de los ciudadanos es “idea central en toda democracia que garantiza que el electorado tenga la última palabra en el traslado de responsabilidad política hacía los funcionarios electos por voto popular”.

Esta nueva sentencia de la Sala podría en vilo las aspiraciones del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien semanas antes había anunciado su intención de someterse al proceso interno de CD para participar en las elecciones presidenciales del 2019.

La sentencia fue firmada de manera unánime por todo los magistrados de la Sala que culminan su periodo este próximo domingo.