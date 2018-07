Pandilleros se hacen pasar como clientes para matar al propietario de una tienda en Morazán

El propietario de una tienda fue asesinado este jueves en uno de los municipios del departamento de Morazán, al oriente del país.

El homicidio tuvo lugar esta mañana, en una vivienda ubicada en el caserío Calishuate, cantón Sunsulaca, del municipio de Cacaopera, informó personal de la Policía Nacional Civil (PNC) de ese departamento.

De acuerdo con las autoridades, a la vivienda -que funcionaba como una tienda- llegaron varios sujetos desconocidos, quienes se hicieron pasar por clientes para atacar a balazos al dueño del pequeño negocio identificado como Carlos Arístides Romero, de 38 años de edad.

Tras el ataque, los criminales, quienes fueron perfilados como presuntos miembros de pandillas, huyeron del lugar con rumbo desconocido, dejando a la víctima al bode de la muerte.

Arístides Romero se encontraba en la vivienda junto a su esposa, quien de inmediato llamó a la policía, pero al llegar al lugar, los uniformados encontraron sin signos vitales al hombre.

Las autoridades dijeron no tener claro el móvil del hecho, no obstante no descartan que el mortífero ataque pueda estar relacionado al cobro de la mal llamada “renta”.