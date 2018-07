Guillermo Gallegos: “Si GANA apoya a Nayib estoy seguro que él será presidente de la República”

El diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos aseguró este lunes que su partido no ha decidido aún a su próximo candidato presidencial para las elecciones del 3 de febrero del 2019.

Durante una entrevista, el parlamentario afirmó que el partido tiene como principal opción al exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, sin embargo manifestó que este debe de cumplir una serie de condiciones para ser apoyado por el partido.

Gallegos explicó que se han estipulado esa serie de requisitos, debido a que no quieren que nadie utilice al partido para llegar a la presidencia, y afirmó que de contar con el apoyo de GANA, Bukele se convertiría en el próximo presidente de El Salvador.

El diputado no descartó que el partido pueda llevar su propio candidato presidencial, sin embargo descartó una posible candidatura presidencial o vicepresidencial, como se había venido especulando meses atrás.

“Como salvadoreño me encantará Gobernar el país, pero el momento no es hoy y no me gustaría un cargo como la vicepresidencia. Yo tengo un mandato que tengo que cumplir. Dios sabrá lo que será de mi futuro político pero por el momento no estoy interesado como presidente o vicepresidente”, aseguró.