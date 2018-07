Acribillan a balazos a un joven estudiante en San Pedro Perulapán, Cuscatlán

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) registraron durante la noche del martes una escena de homicidio registrada en el departamento de Cuscatlán.

De acuerdo al reporte oficial de las autoridades, la víctima fue atacada sobre el kilómetro 25 de la carretera a la altura del caserío El Progreso, cantón El Carmen, del municipio de San Pedro Perulapán.

El ahora fallecido, cuando se dirigía hacia su casa en horas de la noche fue atacado a balazos por delincuentes desconocidos, quienes tras perpetrar el hecho se dieron a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero.

Autoridades confirmaron que el occiso -en vida- respondía al nombre de Roberto Carlos Torres Escobar, de tan solo 18 años de edad.

Investigaciones detallaron que Torres Escobar era un estudiante del Instituto Walter Thilo Deininger de Cojutepeque.

Hasta el cierre de esta nota, autoridades detallaron que el joven no pertenecía a ninguna estructura criminal pero no descartaron que fueran pandilleros los que lo asesinaron. El móvil no fue esclarecido.