Asesino de Blanca Iris, empleada municipal, fue soldado de las Fuerzas Especiales

Una empleada de la Alcaldía de Agua Caliente, fue asesinada el pasado lunes 16 de julio, por su compañero de vida quien es prófugo de la justicia.

El sospechoso de este crimen es Álvaro Antonio Rodríguez, quien era el esposo de la víctima identificada como Blanca Iris Rivera, de 32 años de edad.

Rivera trabaja para la alcaldía mencionada y se encargaba de administrar el mercado municipal. Tras perpetrar el hecho, Rodríguez, huyó y hasta el momento se desconoce sobre su paradero.

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que el sujeto trabaja como vigilante de seguridad privada de una granja de la zona pero investigaciones determinaron que en los últimos días había abandonado el trabajo por temor a ser capturado, pues tenía una orden de captura vigente por parte del Juzgado de Paz de Agua Caliente por el delito de amenazas de muerte contra la exfuncionaria municipal.

La Policía detalló que el imputado es “peligroso, de mal carácter y ordinario”. También detalló que Rodríguez fue miembro del batallón de Fuerzas Especiales que contribuyeron en la seguridad y pacificación de Irak. Tiene abundante conocimiento sobre armas y tiene entrenamiento militar lo que facilitó su escape.

Blanca Iris deja a tres niños en la orfandad el menor de ellos tiene 3 años y es hijo del agresor. Sufría de violencia por parte de su pareja, quien tenía 4 casos pendientes en Tribunales: tres por violencia intrafamiliar (en dos de estas no presentó o retiró cargos, por lo que no se permitió acción penal) y el cuarto de hace dos semanas que aún no estaba diligenciado.

Antonio Rodríguez fue denunciado en varias ocasiones por su pareja, por el maltrato físico y psicológico que le provocaba, pero luego ella retiraba las denuncias y lo dejaban libre de cargos. Siempre volvía a empezar el ciclo de violencia y esta ocasión terminó en homicidio.

Álvaro continúa prófugo y las autoridades aseguraron que no detendrán la búsqueda hasta encontrarlo, siendo cuidadosos por el adiestramiento que posee el fugitivo.