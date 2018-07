Croacia invita a vacacionar con gastos pagados al fotoperiodista salvadoreño Yuri Cortez

El fotoperiodista salvadoreño Yuri Cortez quien en un partido del recién pasado Mundial de Rusia quedó atrapado bajo la montaña de jugadores de Croacia a sido invitado por el país a vacacionar con todos los gastos pagados.

“Muy contento”, dijo Cortez, que fue contactado por el director de la Oficina de Turismo de Croacia, Kristjan Stanicic.

“Recibí la llamada directa de él, hablamos unos minutos y me dijo que estaba invitado para conocer el país, para conocer todas sus bellezas, toda su comida, toda su cultura, y que no me preocupara por los gastos, que todo estaba cubierto y que solo les dijera la fecha en que podía ir”, relató.