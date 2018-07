Periodista Carlos Toledo será procesado en libertad por agredir sexualmente a una joven

Esta mañana la audiencia inicial contra el reo ausente, Carlos Toledo, se realizó en el Juzgado 7° de Paz de San Salvador.

La audiencia contra el periodista Carlos José Toledo Chacón, se realizó porque es acusado del delito de Otras agresiones sexuales en perjuicio de una joven universitaria.

El fiscal del caso manifestó que los hechos de agresión sexual ocurrieron el pasado 21 de junio del presente año y que al día siguiente la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El 23 del mismo mes, la Fiscalía solicitó de manera urgente una restricción de salida del país del imputado para garantizar su permanencia, pero hasta la fecha, la Policía Nacional Civil (PNC) no ha podido capturarlo.

Fiscalía presentó el requerimiento contra de ex presentador de canal 33 y ex conductor del programa nocturno “8 en Punto” y manifestó no poder mas detalles sobre el caso “por el tipo de delito”, solo confirmó que se trataba de una joven universitaria.

Para Carlos Toledo ya hay una orden de captura girada desde el 3 de julio. Y el ministerio público fiscal cuenta con el testimonio de la víctima que manifiesta la forma como el imputado la agredió sexualmente.

El Juez 7° de Paz decretó medidas sustitutivas a la detención, pese a que el ex presentador de TV no se presentó a la audiencia y nombró a cuatro abogados para que lo representaran. El titular decidió no decretar detención argumentando que Toledo no sabía del caso.

Las medidas sustitutivas para el periodista Carlos Toledo son:

No salir del país.

Cancelar una fianza de $2,000 dólares.

No acercarse a la víctima.

Juez de Paz considera que Carlos Toledo tiene vínculos laborales y familiares en el país, por lo que no existe peligro de fuga. El caso pasó a la siguiente etapa, por lo que pasa al Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador.

Por su parte la fiscal del caso indicó que Carlos Toledo se valió de su cargo laboral para cometer el delito de otras agresiones sexuales.