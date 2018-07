“Te vamos a matar”, le gritaron un motorista y cobrador de la ruta 208 tras chocar contra un vehículo en Santa Tecla

Un choque se registró esta mañana de viernes sobre la carretera Panamericana, a la altura del Hospital San Rafael, en el municipio de Santa Tecla.

De acuerdo al reporte oficial de las autoridades, el conductor del autobús de la ruta 208 chocó contra la camioneta provocando que el tráfico se complicara en la zona.

En un acto de intolerancia, se confirmó que tanto el motorista como el cobrador de la unidad, se bajaron y atacaron al vehículo provocandole graves daños. Aplastaron capó y quebraron su parabrisas.

El conductor del vehículo particular no se pudo defender de los vándalos, pues tiene una discapacidad y anda en silla de ruedas. Afortunadamente no resultó lesionado tras el ataque por partes de los sujetos mencionados.

Al parecer el motorista y el cobrador que cometieron este hecho habría huido de la escena, otros responsables de la unidad de transporte público están en la zona para arreglar el problema junto a agentes de la PNC.

Conductor no pudo defenderse porque tiene una DISCAPACIDAD y anda en silla de ruedas, indicó TCS Noticias por medio de su cuenta de Twitter.

El conductor del carro particular negro, detalló a un periodista que tras el choque el motorista de la unidad -antes de darse a la fuga- le gritó, “Te vamos a matar”, enfurecidamente.

#Indignante #Intolerancia

Un bus de la ruta 208 choca un carro particular en Santa Tecla

Motorista y cobrador se bajan y atacan el carro. Aplastaron capó y quebraron parabrisas.

Conductor no pudo defenderse porque tiene una DISCAPACIDAD y anda en silla de ruedas.#TCSenMovimiento pic.twitter.com/rNKV24FOE8 — TCS Noticias (@tcsnoticias) July 20, 2018