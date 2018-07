Adolescente de 15 años fue raptada luego de denunciar a policías en Zacatecoluca

Una adolescente de 15 años de edad, identificada como María Raquel D. se encuentra desaparecida luego de ser raptada la noche del pasado miércoles 18 de julio.

Según una investigación de La Prensa Gráfica (LPG), la menor habría sido raptada esa noche por un grupo de al menos siete policías, quienes irrumpieron la vivienda en donde se encontraba junto a su madre.

La progenitora de la desaparecida sostiene que son elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes están implicados en la privación de libertad de su hija, ya que aseguró a LPG que vecinos vieron llegar un pick up policial llegar a su vivienda, no obstante ella sostiene que era un pick up rojo.

El hecho ocurrió cantón San Rafael Los Lotes, del municipio de Zacatecoluca, La Paz, horas después que la menor y su madre acudieron a las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar un supuesto acoso hacia la menor por parte de soldados y policías.

“Fuimos con mi hija a la procuraduría porque ella estaba desesperada, los policías la paraban a cada rato. Le decían que era pandillera y que la iban a desaparecer. Ya ni dormíamos en la casa porque ella tenía miedo, nos íbamos a dormir donde un familiar”, contó la madre de la joven a LPG.

La mujer asegura que su hija no pertenece a ninguna estructura criminal, no obstante cuenta que cuando tenia 13 años, esta fue obligada a vivir con un pandillero, el cual la golpeaba y por miedo la menor no podía dejarlo.

La mujer reveló que fue por su hija a donde vivía con el pandillero, luego que este falleciera el año pasado, y que desde entonces vivían juntas.

También cuenta que ha buscado a la menor en las delegaciones policiales, ya que supone que se la llevaron para detenerla.

“Mi hija no está presa. A ella se la llevaron hasta descalza, yo lo único que quiero es que me digan dónde está, dónde la dejaron, porque ya sé que viva no la voy a volver a ver”, dijo la mujer.

Una fuente de policial reveló a LPG que la menor no ha sido detenida, ya que en sus registros no cuentan que la menor se encuentre remitida en ningunas de las bartolinas policiales.

Por su parte el jefe de la oficina de la FGR de Zacatecoluca dijo ayer que pidió el informe escrito de la denuncia del caso para conocer los detalles, pero aún no se lo habían facilitado.