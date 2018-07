Alianza declina invitación del Cádiz para jugar el torneo Ramón de Carranza

El equipo salvadoreño de fútbol Alianza Fútbol Club, anunció que no participaran en el torneo Ramón Carranza, que se realizada cada año en Cádiz, España.

El actual equipo campeón de la liga salvadoreña de fútbol declino la invitación hecha por el equipo de la segunda división de España, Cádiz Fútbol Club, donde militó Jorge “El Mágico” González.

Según explicó el equipo salvadoreño, la decisión se debe a que no se pudo encontrar boletos aéreos para realizar el viaje al país ibérico.

“Lamentamos no poder estar en el torneo de Cádiz. Es primera vez que se invita a un equipo salvadoreño. Nos duele no ir al Ramón de Carranza. Para nosotros hubiera sido un orgullo ir a representar al país en un torneo como ese, que es una tradición. Lamentablemente, nos comió el tiempo y hacer una delegación para 40 personas en 8 días ya no se pudo, por el cupo”, reza el comunicado del Alianza.