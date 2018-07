Diputados de la Asamblea Legislativa sin acuerdo para elegir a los Magistrados de la CSJ

Diputado y Presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, convocó esta tarde a la comisión Política para para seguir con el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 2018-2027.

La reunión inició al filo de la 1 de esta tarde, posterior a su inicio todos lo partidos políticos dieron el listado de los candidatos de su elección. En el proceso los diputados ARENA, GANA y FMLN se enfrentan por declaraciones del diputado no partidario, quien denunció el reparto de cuotas en plena elección de los magistrados de la CSJ.

En particular, Alberto Romero, dijo: “Los ha llamado corruptos y le pide que presente pruebas”, en tono sarcástico. Mientras que Guillermo Gallegos le sacó el uso de vehículos de la Asamblea. Esto a raíz de la arremetida denuncia de Bonilla contra en la comisión política.

Finalmente y sin poder concretar un acuerdo, los diputados entregaron las listas con sus candidatos favoritos y se retiraron del salón. Continuaremos sin Sala de lo Constitucional.

En la comisión política se vino una arremetida en mi contra por decir a los medios lo que no me parece, a ustedes pueblo salvadoreño es que me debo a nadie mas.

A quien le quede el saco que se lo ponga.

Parece que soy el inexperto e imprudente.

— Leonardo Bonilla🇸🇻 (@LeonardoBonia) July 25, 2018