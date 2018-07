El Tribunal Supremo Electoral cancela el partido Cambio Democratico (CD)

La tarde del pasado miércoles, en una reunión a puerta cerrada los magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidieron el futuro del partido Cambio Democrático (CD).

Anuncios

Tras la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenará al TSE cumplir con la “ley” y resolver la situación legal del Partido Social Democrata (PSD) y el CD, el TSE decidió la cancelación del partido Cambio Democratico.

El partido político con el que Nayib Bukele buscaría la presidencia en el 2019 fue cancelado este día por el Tribunal Supremo Electoral.

El diputado del CD, Juan Martell el día martes publico en su cuenta de Twitter, que tenían información que el martes el TSE cancelaría el partido en forma express, violando el articulo 47 de la Ley de Partidos Politicos, ya que el partido tiene un diputado.

Nayib Bukele se refirió al hecho en su cuenta de twitter, informando que el CD ya fue cancelado, con los votos de ARENA y del FMLN.

Y el @CD_ESA ya fue cancelado. Con el voto de @ARENAOFICIAL y sí… del @FMLNoficial. — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 26, 2018

Cabe recalcar que diferentes organizaciones salvadoreñas e internacionales se pronunciaron solicitándole al TSE que no lo cancelara. Este día el vicepresidente Oscar Ortiz se sumo al llamado de la no cancelación del partido CD, para no dañar la democracia.

[Resolución CPP-01-2015] Proceso de cancelación Cambio Democrático (CD)https://t.co/fVSXesloGj — TSE El Salvador (@TSEElSalvador) July 26, 2018