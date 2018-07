Asesinan con arma blanca a un mujer en Jucuarán, Usulután

En las últimas horas de este lunes, autoridades del oriente del país, registraron el hallazgo de un cadáver en el departamento de Usulután.

Preliminarmente se conoce que la escena de muerte violenta, cuya víctima fue una mujer, se registró en el caserío El Alambre del cantón Ojo, en el municipio de Jucuarán.

Del hecho violento se conoce, que una mujer -no identificada- fue atacada por desconocidos con arma blanca y por razones aún no esclarecidas. También que la víctima no era residente de esa zona.

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) procesan la escena del crimen para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los hechores.