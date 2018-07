Diputado de GANA retira aviso interpuesto ante la fiscalía por la inscripción de Nayib Bukele

El diputado y exprecandidato a la vicepresidencia por el partido GANA, Juan Carlos Mendoza, retiró este día el aviso interpuesto contra la repentina inscripción de Nayib Bukele al partido para poder participar en el proceso internó realizado el pasado domingo.

Este martes el parlamentario se hizo presente a la sede centra de la Fiscalía General de la República (FGR), tras ser requerido ante el ministerio público por el aviso que interpuso en contra de la inscripción del exalcalde de San Salvador a su partido.

Una vez en la sede fiscal, Mendoza decidió retirar el aviso interpuesto, asegurando que no se sentía ofendido por la inscripción de Bukele al partido naranja.

Mendoza acompañó la decisión de su compañero de fórmula, Will Salgado, quien también interpuso un aviso ante la FGR por ese caso, pero lo retiró al considerarse no ofendido y al afirmar que no tenia pruebas.

Esta mañana el Fiscal General, Douglas Meléndez se refirió ante la posible investigación contra el exalcalde capitalino y aseguró que solo se llevó a cabo un proceso normal y desmintió los señalamientos que afirmaban que el ministerio público intentaba obstruir la candidatura de Bukele.

“Aclarar que el señor Will Salgado interpuso un aviso ante la Fiscalía electoral por Fraude por la inscripción de otra fórmula en el partido GANA. Por lo que se le mandó a llamar para que ratificara lo dicho. Pero él dijo, ya en la cita, que no se sentía ofendido”, dijo Meléndez.

En cuanto a las declaraciones del Ministro de Defensa, David Munguía Payés, en las que hizo el llamado al ministerio público y otras instituciones a no entrometerse en temas electorales, Meléndez aseguró están “fuera de lugar”.

“Las declaraciones del ministro de la defensa están fuera de lugar. La Fiscalía General de la República no se meterá en temas políticos partidarios”, dijo el titular de la FGR. “Nosotros hemos sido garantes de la legalidad de las elecciones y hemos tenido un importante papel legal”, agregó.