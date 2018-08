Congresistas estadounidenses piden sanciones económicas para Enrique Rais y José Luis Merino

Congresistas estadounidenses solicitaron al presidente Donald Trump sancionar económicamente a un grupo de ciudadanos centroamericanos, entre ellos el dirigente del FMLN, José Luis Merino y el empresario prófugo de la justicia Enrique Rais.

Fueron los congresistas Eliot Engel, del partido Demócrata e Ileana Ros, del partifo Republicano, quienes recomendaron a la Casa Blanca a través de los departamento de Estado y Tesoro, evaluar la aplicación de la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky para el grupo de centroamericanos.

El año pasado congresistas demócratas y republicanos solicitaron al gobierno abrir una investigación en contra de Merino por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Mientras que Enrique Rais fue puesto en el listado de los 100 más buscados de la Policía Nacional Civil a principios de este año, por escapar del a país cuando era procesado por los delitos de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica.

Tanto Merino como Rais, han negado en reiteradas ocasiones, ser parte o haber participado de cualquier actividad delictiva en el presente o en el pasado inmediato.

Los congresistas también piden que se sancione al empresario mexicano y dueño de medios televisivos, radio y salas de cine.

La Ley Global sobre Responsabilidad de Derechos Humanos Magnitsky es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen.

