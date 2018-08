Cabecilla de pandillas salvadoreño pide a jueza de EE.UU mejorar condiciones de la cárcel

Un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS) de nacionalidad salvadoreña acusado de narcotrafico solicitó a una jueza de los Estados Unidos (EE.UU) mejorar las condiciones del centro penitenciario en donde se encuentra.

El pandillero identificado como Miguel Ángel Corea Díaz, alias “Reaper” se quejo ante la jueza Patricia Harrington, de la falta de acceso a telefonia y la discrimanción que sufre en dicha prisión ubicada en el condado de Nassau del estado de Nueva York.

“Estoy sufriendo discrimanción en este condado. Me llaman ‘El Chapo”’, dijo el cabecilla salvadoreño, agregando que había recibido ” muchas amenazas de muerte ” provenientes de fuera de la cárcel.

Corea Diaz es acusado de tres cargos de operar una banda de narcotráfico y cinco cargos de conspiración en segundo grado.

Se declaró inocente de los crímenes, sin emabrgo la oficina del fiscal del distrito le había dicho a la corte que Corea Díaz reportaba directamente a los líderes de la pandilla en El Salvador.

El 31 de julio, frente a la jueza Harrington, Corea Díaz se describio a sí mismo como un padre amoroso que echa de menos a sus hijos, informó un medio local.

“Soy un ser humano, tengo una familia. Tengo hijos. No puedo hablar con ellos (…) Es hora de que les hable porque cuando me deportan, no sé si podré volver a hablar con ellos”, dijo el peligroso pandillero.