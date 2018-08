Anciano se suicida tras asesinar a balazos a una paciente en un hospital de Nueva York

La mañana de este miércoles la policía del condado de Westchester, reportó un tiroteo en la localidad de Valhalla, un área metropolitana de Nueva York, Estados Unidos.

Según el informe oficial de la policía neoyorquina, un hombre de la tercera se suicidó luego de asesinar a disparos a una anciana que ingreso a un centro médico del lugar.

Las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de los dos ancianos, de 70 años de edad, en una de las habitaciones del recinto médico.

En la habitación también localizaron el arma, con la cual se cometió el asesinato y posteriormente el suicidio, la cual era un revolver calibre 38, debidamente registrado al nombre del tirador.

Hasta el momento la policía ha manifestado desconocer cuál sería la relación entre los ahora fallecidos y el motivo que habrían llevado al hombre quitarse la vida luego de asesinar a la paciente.

The Westchester County Department of Public Safety has confirmed a shooting at Westchester Medical Center in Valhalla. The incident was contained to a single room. There is no ongoing threat to anyone at the hospital, or any other medical institution. Briefing to follow at WMC.

— Westchester Gov (@westchestergov) August 8, 2018