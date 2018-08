Pandilleros asesinan a un joven en una cancha de Chalchuapa

Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron a eso de las 8:30 de la noche del martes, una nueva escena de homicidio que tuvo lugar en el departamento de Santa Ana.

Por medio de una llamada al sistema 911 la Subdelegación de Chalchuapa tuvo conocimiento de una balacera que se había escuchado en la colonia Loma Linda de dicha jurisdicción.

Agentes que se transportaron al lugar confirmaron que en la cancha de fútbol de esa colonia, encontraron a un hombre fallecido a quien se el observan lesiones provocadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, pero principalmente en la cabeza.

Al lugar se hizo presente una mujer, quien dijo ser madre del fallecido, y quien lo identificó como Francisco Alexander Zerceño Jiménez, de 19 años de edad.

Investigación preliminar de la Policía detalló que, al parecer, un grupo de sujetos armados de la Mara Salvatrucha (MS-13) llegaron al lugar donde se encontraba Zerceño y sin mediar palabras lo acribillaron a balazos. En la escena quedaron casquillos de un arma AK-47.

Hasta el cierre de la nota, no se reportó ningún posible móvil, pues vinculación del joven con la pandilla no se encontró. Autoridades procesaron la escena pero no registraron capturas relacionadas.