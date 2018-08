Carlos Calleja: ” ARENA cometió errores, pero tuvo valentia de expulsar al expresidente Saca”

El candidato presidencial por el partido ARENA, Carlos Calleja, se pronunció este jueves acerca del caso del expresidente Elias Antonio Saca, quien se encuentra siendo enjuiciado por la malversación de más de $300 millones de dólares durante su periodo frente al ejecutivo (2004-2009).

Durante una entrevista televisiva, el aspirante a presidente de la República junto a su compañera de fórmula, Carmen Aída Lazo, hablaron de diversos temas que se encuentran en la agenda periodística, entre ellos el caso del exmandatario.

Calleja dijo estar “harto” del tema de la corrupción y afirmó que él y su partido comparten la indignación de la población en el caso del expresidente Saca.

“Compartimos la indignación que se percibe por el caso Saca y por la corrupción en general. Estamos hartos de la corrupción (…) Realmente me revuelve el estómago”, dijo esta mañana Calleja.

El candidato presidencial también salió a la defensa de su partido que llevó al poder a Saca afirmando que “ARENA cometió errores, pero también tuvo valentía de expulsar a expresidente Saca”.

En la entrevista el candidato presidencial se comprometió a gobernar de forma servicial y no “para servirse” destacando la iniciativa de su campanera de fórmula.

“Carmen (Aída Lazo) lo que quiere es servir y no servirse. Eso es lo que me impresionó de ella (…) Este no es un gobierno para hacerse rico”, señaló.

Por su parte Aída Lazo habló acerca de los temas del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, manifestando que no son temas que sean de su prioridad.

“No son temas de mi agenda, ni soy activista. Mi compromiso es con cumplir la ley”, dijo.

La fórmula presidencial manifestó en reiteradas ocasiones que se debe trabajar erradicar la polarización del país, asegurando que es el fenómeno que afecta en gran medida.