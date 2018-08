Tony Saca confiesa que Jorge Hernández lo ayudó a mover el dinero público

El expresidente de la República de El Salvador, Elías Antonio Saca González, confesó este jueves los movimientos y parte de las personas que lo ayudaron para robar al Estado más de $300 millones de dólares.

Tony Saca, como era mejor conocido, durante su gestión como presidente de El Salvador (del 1 de junio de 2004 y el 1 de junio de 2009) obtuvo la ayuda de muchas personas para que el dinero sacado del Estado “estuviera justificado”.

Saca admitió esta mañana, que obtuvo la ayuda de Jorge Hernández y de Irving Tóchez, quienes fungieron como Prestanombres para crear sociedades mercantiles para ocultar el dinero sustraído.

El expresidente Saca confesó que le pidió a Jorge Hernández que creara sociedades para “triangular el dinero”, es decir, justificar el desvío de fondos.

Jorge Hernández, fue un reconocido entrevistador que trabajaba para Telecorporación Salvadoreña (TCS). Según las declaraciones de Saca, Hernández recibió mensualmente $10,000 en efectivo como sueldo por ser asesor del presidente (Saca). Adicionalmente, dijo que entregó la cantidad de $100 mil dólares mensuales desde julio de 2006 hasta mayo 2009 (un total de $3,400,000 dólares aproximadamente) para justificar los servicios de empresas.

Al recibir este dinero, Saca aseguró que Hernández se encargara de transmitir “una buena imagen” del Gobierno de Saca, con coberturas “amplias y positivas” del Ejecutivo de ese entonces.

Pero el salario de $10 mil mensuales no era lo único de Hernández obtuvo de Saca. También confesó que durante su presidencia, lo llevó a viajes oficiales para que cubriera “de forma especial” sus eventos que luego publicaría en los canales de la cadena TCS.

En la audiencia, Saca, dijo que lo invitó a un viaje a Epigto para que diera cobertura “amplia y favorable” a eventos de Casa Presidencial (CAPRES). Sin embargo, este cargo nunca fue formal. “Era asesor” dijo Saca, aunque dice que nunca lo contrató en Presidencia.

Jorge Hernández, quien también ya ha sido llevado a tribunales por otros casos, le ayudó a Tony Saca a lavar el dinero con empresas como Marketing and Service, la cual se habría quedado con el 15 % o el 16.4 % del 20% del monto que recibían provenientes de fondos de CAPRES. El 80% restante iba para la empresas de Saca.

Expresidente de CEL aconsejó a Saca.

Irving Pavel Tóchez Maravilla, quien fue presidente de Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y director de Impuestos Internos en el gobierno de Calderón Sol, aconsejó a Saca a que creara sociedades para justificar el desvío de dinero.

Durante su confesión, Saca, aseguró que un empleado de CAPRES le explicó el uso de la partida de Gastos Reservados desde el primer día de su administración. Confiesa que supo que había que crear cuentas para desviar el dinero de forma ilícita.

El expresidente Saca dijo: “Al ver que había dinero me propuse a sustraer otras cantidades de dinero y como no sabia como evitar que fueran rastreadas consulté con Irving Pavel Tóchez Maravilla, quien me sugirió formar sociedades”, por lo que ordenó que se crearan sociedades para ocultar el robo.

Durante el interrogatorio realizado por la Fiscalía, el ex presidente Elías Antonio Saca aceptó haber trasladado $400,000 dólares al partido ARENA, que según dijo, fueron utilizados para actividades propias del Instituto político. Dinero aparte de los $7.6 millones del desfalco del expresidente Saca revelados anteriormente.

En el periodo de presidencia, Saca habló que se creó un esquema de retorno para que el dinero que se trasladaba a empresas “en concepto de publicidad”, fueran a parar al grupo radial SAMIX (un conglomerados de 14 radios con diferentes frecuencias en todo el país).

Saca dijo que en el año 2003 ganaba en el Grupo Samix entre $4 mil a $5 mil, pero entre los años 2009 al 2012 para legitimar lo sustraído de CAPRES se incremento el salario a $60 mil. Este salario a parte del que ya ganaba solo por ser presidente de la República.

El expresidente Saca dice que sabía que entre las empresas de mejor rating estaban las del grupo SAMIX, por lo que no dudó en transferir esas cantidades de dinero hacia su misma empresa.