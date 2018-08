Al menos cuatro muertos deja tiroteo en Fredericton, Canadá

Al menos cuatro personas murieron este viernes tras un ataque armado registrado en la localidad de Fredericton, Canadá.

A través de su cuenta de Twitter, las autoridades pidieron a la población de esa localidad permanecer dentro de sus viviendas y evitar el área donde ocurrió el incidente armado.

Hasta el momento la policía canadiense no ha esclarecido las circunstancias del hecho, sin embargo medios locales han asegurado que en la zona se escucharon al menos 4 detonaciones de arma de fuego.

La policía se encuentra investigando el hecho en la zona donde se ha ampliado un perímetro.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018