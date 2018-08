Asesinan a un hombre al interior de una hacienda en Concepción Batres, Usulután

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados esta tarde del hallazgo de un cadáver al interior de cañales, en el departamento de Usulután.

El hallazgo tuvo lugar en la Hacienda “Los Meardi” del cantón San Ildefonso del municipio de Concepción Batres, en el departamento oriental del país.

De acuerdo al reporte que alertó a las autoridades, el cuerpo de un hombre con las manos atadas hacia atrás y con varias lesiones provocadas por arma de fuego en la cabeza, fue encontrado en horas del mediodía.

Autoridades que llegaron al lugar verificaron la escena y confirmaron que se trataba de un homicidio que había perpetrado en horas de la mañana.

El hombre no pudo ser identificado, pues no portaba documentos de identidad. Sobre el hecho se manejaron varias hipótesis, entre ellas se manejó que podía ser un hombre que hace días fue reportado como desaparecido, residente de El Tránsito, sin embargo, autoridades no pudieron determinar la identidad del occiso.

Agentes de la PNC y Fiscalía General de la República procesaron la escena y enviaron el cadáver hacia el Instituto de Medicinal Legal para que sean ellos quienes realicen una investigación más minuciosa y poder determinar la identidades y por consiguiente investigar el móvil del crimen.