Avión de Alaska Airlines fue robado por un empleado, quien despego, hizo acrobacias y luego se estrello

SEATTLE, Washington, EE.UU.- Un mecánico “suicida” de 29 años robó un avión sin pasajeros anoche en Seattle y efectuó varias figuras acrobáticas antes de estrellarse en la bahía de esta ciudad del noroeste de Estados Unidos. La policía local descartó rápidamente el carácter “terrorista” del incidente y aseguró que el empleado de la compañía Alaska Airlines actuó solo y que tenía ciertas “tendencias suicidas”.

Las autoridades del aeropuerto de Seattle-Tacoma no detallaron las circunstancias en que el joven mecánico logró hacer despegar el avión, un bimotor de hélices Bombardier Q400, con una capacidad máxima para 90 personas. La aeronave se estrelló en Puget Sound, el estrecho de mar que colinda con Seattle.

Dos aviones militares F-15 persiguieron al avión tras su despegue, pero “no estuvieron involucrados en el accidente”, indicaron por su lado los servicios de la policía local. La nave accidentada pertenecía a la compañía Horizon Air, una filial de Alaska Airlines.

We've confirmed a Horizon Air Q400 that had an unauthorized takeoff from SeaTac around 8pm has gone down near Ketron Island in Pierce County, WA. We're working to confirm who was on board, we believe there were no guests or crew on board other than the person operating the plane.

