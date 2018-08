Caso Saca: Testigos del Ministerio de Hacienda acreditaron la ilegalidad de las transferencias

El Tribunal 2° de Sentencia inició esta mañana el octavo día de juicio en el cual declararían cinco testigos de la Fiscalía General de la República (FGR), contra el expresidente Saca quien se declaró culpable de haber cometido delitos de corrupción durante su administración.

En la audiencia, de los 5 testigos -sin ningún régimen de protección- que iban a declarar solo declararon 4, esto son:

Carlos Gustavo Salazar. Sub director general de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Reina Luz Figueroa. Directora General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Salvador Antonio Avendaño. Jefe División de Programación Financiera del Ministerio de Hacienda. José Armando Rivas. Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Andrés Savala. Empleado de Casa Presidencial (CAPRES).

El quinto testigo, Andrés Savala, no declaró porque la Fiscalía consideró que su testimonio no abonaba más detalles sustanciales al proceso, por lo que decidieron que no rindiera su declaración al caso.

En torno al caso, los empleados del Ministerio de Hacienda dijeron y coincidieron que Casa Presidencial solo tenía habilitadas -de forma oficial- tres cuentas para distribuir dinero. Una de esas cuentas era la de Bienes y Servicios, la otra era de Remuneraciones y la tercera que era llamada Auxiliar, en la cual se depositaba cualquier tipo de ingreso extra, como donaciones, entre otros depósitos.

Esto, con el proceso en contra de expresidente Saca tiene que ver el sentido que estas tres cuentas eras las únicas autorizadas para movilizar dinero de Casa Presidencial, y en que todos los testigos coincidieron en que el Ministerio de Hacienda no habilitó ninguna de las 16 cuentas que utilizaron los empleados de CAPRES, quienes ordenados por Tony Saca, para movilizar los más de $300 millones de dólares.

Testigos de la Fiscalía abordaron los temas de las cuentas bancarias subsidiarias al tesoro público, además, el uso de gastos reservados, el control inexistente del Ministerio de Hacienda sobre el uso de la partida Secreta, y el rol que jugó la Corte de Cuentas.

Los empleados del Ministerio de Hacienda también dijeron que para hacer autorización de cuentas debe llevar el nombre de la insttitución, es decir, el nombre de CAPRES y no a nombre de terceros.

Sobre estas declaraciones, la Fiscalía considera que se comprueba la hipótesis que mantenían de lo que ocurrió verdaderamente dentro de CAPRES para realizar el millonario robo al Estado y que concretamente el caso se trata de un desvío de fondos encabezado por el expresidente Saca, Elmer Charle, Julio Rank, Cesar Funes y los tres empleados de CAPRES, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera Castellanos.

En el caso 6 de los 7 acusados ya aceptaron su culpabilidad, el único que no lo ha hecho es uno de los empleados de CAPRES, Pablo Gómez, cuya defensa esta ejerciendo el derecho de interrogar a las personas que sirven en el caso como testigos.

El juicio se reanudará mañana a las 8:00 de la mañana.