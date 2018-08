Muere a los 80 años Kofi Annan, exsecretario general de la ONU

Este sábado falleció a la edad de 80 años, el exsecretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La noticia fue confirmada por la familia del exsecretario a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, en onde la familia del funcionario aseguró que este “se fue en paz”.

En el comunicado la familia de Annan pidió privacidad en este momento de luto y señalaron que el fallecimiento se produjo tras recibir tratamiento en un hospital de Suiza.

También informaron que próximamente comunicarán sobre los actos fúnebres y la ceremonia de despedida a realizar.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la ONU, fue el primer ente en hacerse eco de la noticia y destacó “la pérdida de un gran hombre, un líder y visionario”.

Annan fue el primer africano de color en asumir la dirección de Naciones Unidas, sirviendo dos mandatos desde 1997 hasta 2006. En el 2001 ganó el Premio Nobel de la Paz.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness… pic.twitter.com/42nGOxmcPZ

— Kofi Annan (@KofiAnnan) August 18, 2018