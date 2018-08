Cadáver de un hombre ebrio fue encontrado en aguas del río Grande, San Miguel

El cadáver de un hombre fue encontrado ayer, en horas del mediodía, al interior del río Grande, en el departamento de San Miguel.

El hallazgo se registró específicamente a la altura del sector del Puente Urbina, colonia La Aurora de ese departamento. Según el reporte oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), el cadáver se encontraba flotando en el río y presentaba tatuajes decorativos en el cuello y en uno de sus brazos.

El fallecido no pudo ser identificado, pero el análisis de la escena detalló que no se trataba de un homicidio, más bien fue una muerte accidental. El hombre en estado de ebriedad decidió meterse al agua y debido al estado en el que se encontraba, no pudo sostenerse a flote y se ahogó.

El hombre tenía aproximadamente 55 años de edad, quien según el reporte de la medicina forense murió asfixia por inmersión, es decir, ahogamiento accidental.