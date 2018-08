El Salvador podría quedar fuera del plan “Alianza para la Prosperidad”, advierte senador Marco Rubio

La posible salida de El Salvador del plan “Alianza para la Prosperidad”, ha tomado fuerzas en las últimas horas tras el anuncio del gobierno salvadoreño de decidir romper relaciones con la república de China Taiwán.

Antes del anuncio del gobierno salvadoreño, el senador estadounidense, Marco Rubio, advirtió en su cuenta de Twitter que si el país rompe relaciones con Taiwán para entablar lazos con China Popular, la respuesta de Estados Unidos no será nada favorable.

Rubio aseveró que si El Salvador optaba por dicha decisión no habría más remedio que comenzar a trabajar para poner fin al financiamiento del país a través del plan Alianza para la Prosperidad.

El senador también especuló que el gobierno del FMLN, busca recibir algún beneficio al establecer relaciones con China Popular.

Rubio no fue el único funcionario del país de las barras y las estrellas en reaccionar, pues tras el anuncio, la embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Manes, dijo que su país se encuentra analizando la ruptura de relaciones con Taiwán, advirtiendo que esto traerá consecuencias al país.

El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte (PAPTN) que incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras, surgió a raíz de la crisis migratoria del año 2014 y tiene como finalidad mejorar la condición de vida de dichos países.

Would be terrible mistake for govt of #ElSalvador to switch diplomatic recognition from #Taiwan to #China. Maybe they think China $ will help governing party win elections in 2019. But will cause real harm to relationship with U.S. including their role in #AllianceforProsperity

— Marco Rubio (@marcorubio) 20 de agosto de 2018