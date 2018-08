Pareja de salvadoreños sedo a una mujer con un pañuelo para asaltarla en La Ceiba, Honduras

Una pareja de salvadoreños fue capturada por un grupo de ciudadanos tras asaltar a una mujer en el centro de La Ceiba, Atlántida en Honduras.

Los salvadoreños, un hombre y una mujer, fueron capturados por un grupo de ciudadanos que participaban en una protesta de taxistas en ese sector, según algunos testigos, la pareja habría usado un pañuelo con alguna sustancia con la que lograron sedar a una mujer cuando salia de un banco.

Tras sedarla, le quitaron el dinero que había retirado del banco el cual ascendía a 8,000.00 lempiras equivalentes a $335 dolares.

“Me dijeron que iba a tener mucho dinero y yo ni me di cuenta cuando les di el dinero. Ellos me devolvieron un pañuelo con unos billetes envueltos pero todos eran de un lempira. Yo lo hice porque vi una oportunidad de tener dinero y sacar a mi familia adelante. La señora fue quien me quitó el pisto después apareció el señor”, dijo la afectada.