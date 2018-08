Sismo de magnitud 7.3 sacude Venezuela

La tarde de este Martes, un sismo de magnitud 7.3 sacudió Venezuela, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro del sismo estuvo localizado en la costa noreste del país sudamericano. El epicentro estuvo ubicado a 20 kilómetros al norte-noroeste de Yaguaraparo y a 107 kilómetros al este-sureste de Porlamar.

El sismo fue sentido con fuerza en Caracas y varias ciudades de Colombia, según los primeros reportes las comunicaciones se han visto afectadas en Venezuela.

Prelim M7.3 Earthquake near the coast of Venezuela Aug-21 21:31 UTC, updates https://t.co/RuBMC5s7KH

URGENTE

Se levanta la alerta de tsunami tras terremoto en Venezuela.

* THERE IS NO TSUNAMI THREAT FROM THIS EARTHQUAKE.

— Wikisismos (@wikisismos) 21 de agosto de 2018