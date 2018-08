Dos antiguos colaboradores de Donald Trump son hallados culpables de ocho cargos de fraude

Trama jurídica enlazada con drama dio un duro golpe al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego que dos sus dos antiguos colaboradores fueran encontrados culpables de al menos 8 cargos.

Uno es el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, quien realizó un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable ocho cargos entre los que implican al mandatario en financiación ilícita de campaña. Pues dijo ser culpable se haber violado normas de financiación de la campaña.

Cohen admitió además, que poco antes de las elecciones de 2016 pagó a una actriz de cine porno, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels, y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal por callar sobre relaciones con el magnate y que lo hizo “bajo la dirección del candidato” con el fin de que el escándalo no empañara las elecciones.

El exabogado de Trump, se declaró culpable ante el Distrito sur del Tribunal federal de Manhattan justo el mismo día (ayer), y casi a la misma hora, que el exjefe de campaña del mandatario, Paul Manafort.

Manafort, fue declarado culpable de 8 cargos, cinco por fraude fiscal, un cargo por ocultar cuentas bancarias extranjeras y dos cargos de fraude bancario. Manafort fue acusado de 18 cargos de evasión fiscal, fraude bancario y ocultamiento de cuentas bancarias extranjeras pero lo casos restantes fueron declarados nulo por falta de un consenso del jurado.

Ante la situación, Donald Trump aseguró que la investigación se ha convertido en una “caza de brujas”. Desde ayer, Trump no reaccionó. Fue esta mañana de miércoles publicó en su cuenta de Twitter: “Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero que no conserve los servicios de Michael Cohen”. Minutos después acusó al abogado de inventarse historias para conseguir un “trato”.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018