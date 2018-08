Varios muertos, dejó un tiroteo en torneo de videojuegos en Jacksonville, Florida

Un nutrido tiroteo se registró este domingo durante un torneo de videojuegos en Jacksonville, en el estado de Florida, Estados Unidos.

El tiroteo tuvo lugar en el “Jacksonville Landing”, un centro comercial y de entretenimiento a la ribera del río St. Johns, en Jacksonville, una ciudad en el extremo noreste de Florida.

Como resultado de este tiroteo han resultado varias personas lesionadas y al menos cuatro personas muertas, entre ellos el presunto atacante, según medios como la CBS o el Miami Herald.

De acuerdo a los reportes de las autoridades de ese país, el sospechoso de haber perpetrado el ataque murió en el lugar y que ya realizan un operativo en la zona en busca de un segundo autor. Por el momento se advierte que la zona del tiroteo “no es segura” y pide que los ciudadanos se mantengan “alejados” del lugar.

Rod Breslau detalló en su cuenta de Twitter que, según Noble Stevey uno de los asistentes, el tirador también participaba en la competencia de videojuegos y que al perder una partida desató el tiroteo y después se suicidó. Pero aún se desconoce una versión oficial por parte de las autoridades.

Algunos heridos fueron llevados al Memorial Hospital y UF Health Hospital desde el Jacksonville Landing. Hasta allí se desplazaron varias ambulancias, bomberos y oficiales de Policía, que acordonaron la zona.

According to @ImSteveyJ, the Jacksonville shooter was a competitor in the Madden tournament that lost, opened fire on multiple people after, and then killed himself. One person hit includes NBA 2K pro player @oLARRY2K. https://t.co/0eHARZV049

— Rod Breslau (@Slasher) August 26, 2018