Al menos 18 muertos por la caída de un helicóptero militar en Etiopía

Un accidente aéreo en Etiopía deja 18 muertos por la caída de un helicóptero militar. Entre los fallecidos se reportan 2 niños y 2 mujeres que iban a bordo.

El helicóptero número 808 se accidentó este jueves en el centro de Etiopía provocando la muerte de todos los pasajeros a bordo, según detalla la agencia estatal ENA.

El jefe de comunicaciones de la región de Oromia, Addisu Arega, explicó que de las 18 personas a bordo del helicóptero, 15 eran militares y tres eran civiles, entre ellos, dos de ellos mujeres y dos niños.

El percance ocurrió a unos 100 kilómetros de la capital Adís Abeba, mientras la aeronave ET-AIU viajaba de este a oeste entre las localidades de Dire Dawa y Bishoftu.

La fuerza aérea de Etiopía dijo que el accidente estaba siendo investigado pues el aparato se encontraba en llamas antes de precipitarse a tierra, pero hasta el momento no se ha esclarecido la causa del accidente.

Breaking: 18 people, (15 military & 3 civilians) were killed when a military helicopter crashed. The helicopter was flying from Dire Dawa to Bishoftu. It clashed near Lumee Ejereetti wereda in east shewa zone, @addisu_arega said. Addisu didn't mention the cause of the accident pic.twitter.com/44N77H7xlG

— Addis Standard (@addisstandard) August 30, 2018