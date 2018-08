Usuarios de ANDA no pagarán por agua potable no recibida

El día de ayer la Asamblea Legislativa aprobó con 63 votos una reforma a la ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) que evitará que los usuarios paguen por un servicio no recibido.

Con esta reforma las autoridades de la autónoma podrán ser sancionados por cobrar el servicio a usuarios que no lo reciben.

La propuesta fue hecha por la diputada del partido ARENA, Martha Evelyn Batres, quien dijo estar satisfecha por la aprobación del dictamen que será de gran beneficio para las familias que sufren el cobro desmedidos por parte de ANDA.

“Me siento agradecida que un colega diputado haya metido la moción de que se responsabilice de forma patrimonial y penal al funcionario de ANDA que cobre un servicio no prestado. Siempre he dicho que no se puede pagar por aíre en las cañerías”, dijo la diputada arenera.