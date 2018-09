Pandillero salvadoreño de la MS es arrestado en Nueva York por violar a niña de 11 años

Autoridades del estado de Nueva York arrestaron a un pandillero de origen salvadoreño durante la noche del sábado, acusado de haber violado a una menor de edad.

Según informaron las autoridades locales, el miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue arrestado lego que irrumpiera un apartamento ubicado en Brooklyn (Nueva York) y violara a una niña de 11 años de edad.

El agresor fue identificado como Julio Cesar Ayala, de 18 años de edad, un inmigrante miembro de la MS que atemoriza a los habitantes de Nueva York.

El hecho sucedió el pasado miércoles en horas de la media noche. Ayala rompió el techo del apartamento para ingresar a la habitación de la menor y mientras ella dormía en su cama él la violó. Cuando la menor pudo gritar para pedir ayuda, el sujeto huyó por la ventana. La madre de la víctima no logró verlo pero autoridades lograron identificarlo gracias a las cámara de seguridad.

La Policía lo arresto el sábado cuando se encontraba en un estacionamiento subterraneo en Prospect-Lefferts Gardens.

Autoridades confirmaron que ahora enfrentará cargos por los delitos de robo y violación en primer grado.

