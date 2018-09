EE.UU: Ponen en cuarentena a pasajeros de avión que se enfermaron durante vuelo

Un avión procedente de Dubái fue puesto este miércoles en cuarentena con varios centenares de personas abordo en el aeropuerto JFK de Nueva York (Estados Unidos), después de que al menos una decena de pasajeros se sintiesen enfermos, informaron las autoridades de ese país.

En su cuenta de Twitter, la compañía Emirates Airlines dijo que “unos 10 pasajeros del vuelo EK203 fueron atendidos a su llegada por las autoridades de salud locales como medida de precaución”, sin especificar a qué se vieron potencialmente afectados.

La nave, un Airbus, aterrizó en Nueva York alrededor de las 9:10 (hora local) con unas 500 personas a bordo.

Agentes de policía y expertos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) estaban esperando al avión ya informados de los síntomas que estaban sufriendo los pasajeros.

Los otros pasajeros podrían desembarcar rápidamente en la terminal aérea, agregó la compañía en su mensaje.

Aún se desconoce la causa del incidente. La altas fiebres que presentan los pasajeros pueden ser causadas por armas biológicas como el Antrax. La presencia de agentes químicos como el cloro o el Sarín fueron descartadas.

Algunos pasajeros compartieron fotos y videos del interior del avión en sus cuentas de redes sociales, aunque no se registraron imágenes sobre algún pasajero afectado. El avión cuenta con dos pisos, por lo que los enfermos podrían estar en otra zona.

Por su parte, la empresa Emirates confirmó que al menos 10 pasajeros fueron tratados por una enfermedad.

Varios medios locales informaron que los pasajeros habrían sido puestos en cuarentena.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.

— Emirates Airline (@emirates) 5 de septiembre de 2018