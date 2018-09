Estos son los detalles que tuvieron Modric y Mandzukic con el fotoperiodista salvadoreño Yuri Cortez

Este día se convirtió en uno de los mejores en la vida del fotoperiodista salvadoreño Yuri Cortez, quien tras ser embestido en una celebración de un gol por los jugadores croatas ha dado la vuelta al mundo.

Yuri fue invitado a vacacionar al país báltico con toda su familia, y en su visita a Croacia recibió la bandera de ese país y un saludo del jugador del Real Madrid y subcampeon del mundo, Luka Modric.

Yuri, celebro junto a los jugadores croatas de forma involuntaria uno de los goles mas valiosos del Mundial Rusia 2018, el gol que clasificó a los croatas a su primera final y logro ademas tomar unas magnificas fotos que le han dado la vuelta al mundo.

Ademas del saludo del reciente elegido como mejor Jugador de la UEFA y finalista del premio “The Best”, Luka Modric, el salvadoreño también recibió la camisa autografiada y con una dedicatoria especial de Mario Mandzukic, de la selección croata y una de las figuras del Juventus.

Now I have my official jersey as member of the Croatia national team with the number 10. Ahora ya tengo mi Jersey de la selección Croata con el número 10. #ElSalvador #Croacia #Croatia #Football #CroatiaFullOfLife #Salvadoreños pic.twitter.com/IZFYOrfsGd

— Yuri Cortez (@YuriYurisky) 5 de septiembre de 2018