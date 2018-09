Dos homicidios han sido reportados en las ultimas horas por la PNC

Esta noche la Policia Nacional Civil (PNC) ha reportado al menos 2 homicidios en distintos puntos del país.

El primero, sobre la calle principal del caserío Belén en el cantón Taquillas del municipio de Metapan al norte de Santa Ana, allí una persona del sexo masculino fue asesinada por sujetos desconocidos.

Las autoridades aun no han identificado al fallecido, así como aun no han determinado el móvil del crimen aunque no descartan que este ligado a pandillas.

FGR Santa Ana procesa escena de muerte violenta de persona del sexo masculino; sobre calle principal del caserío Belén, cantón Taquillas, Metapán. — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 7 de septiembre de 2018

La segunda muerte violenta de la noche ha sido reportada sobre la calle que conduce al cantón 3 calles, a pocos metros de la carretera El Litoral, en el cantón Tierra Blanca del municipio de Jiquilisco en el departamento de Usulután.

Las autoridades aun no han brindado la identidad de la victima así como el sexo.