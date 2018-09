San Miguel: Investigan la muerte de niño que murió después que le extrajeran un frijol del oído

La muerte de un niño de cinco años de edad tras un procedimiento ha causado gran conmoción en San Miguel.

El menor identificado como Moisés Ezequiel G. M. murió la noche del miércoles 5 de septiembre en el Hospital Nacional San Juan de Dios, donde horas antes había llegado para que le extrajeran un frijol que se había introducido en uno de sus oídos.

“Llegamos a las 10:00 de la mañana, él iba bien, a la 1:00 de la tarde me atendieron, sedaron al niño para sacarle el grano, y después que lo inyectaron él hizo como que convulsionó, como a eso de las 3:00 de la tarde me despacharon el niño solo medio abría los ojos, pero ellos me dijeron que era normal, que iba a dormir otro rato (…) pero se durmió para siempre”, relató la madre del menor a ElSalvador.Com.