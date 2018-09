Automovilista muere al chocar con un árbol luego de sobrepasar a otro vehículo en La Libertad

Una persona fallecida fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado a primeras horas de este día sobre una de las carreteras que atraviesa el departamento de La Libertad.

El hecho, en el que se vio implicado un sedan color gris, tuvo lugar a eso de las 2:20 de esta madrugada, sobre la carretera Panamericana, a la altura del cantón Lourdes, del municipio de Colón.

En el percance perdió la vida el conductor del sedan, quien de acuerdo con un automovilista que transitaba por el lugar, este le habría sobrepasado minutos antes de estrellarse contra un árbol ubicado a orillas de la carretera.

“Este chavo me paso espantado bajando los chorros con su Corolla que hasta un lado me hice y me lo acabo de encontrar muerto ahí frente al centro comercial el encuentro”, dijo el testigo a la página de Todo Motor SV.

“El motor todavía echaba humo cuando llegue, yo llame al 911 ahí mismo, tipo 2 y 20 pasó todo que yuca de plano“, agregó.