Maradona pide a México no jugar más contra la selección de El Salvador

El astro argentino, Diego Armando Maradona, quien el día de ayer fue presentado como el nuevo entrenador del equipo de Dorados de Sinaloa (México), provocó la reacción de los usuarios salvadoreños en las redes sociales tras sus primeras palabras a su llegada al país azteca.

En sus primeras declaraciones el exfutbolista manifestó que no llega al país azteca para resolver las problemáticas de sus futbol, pero pidió no jugar más con selecciones como “El Salvador o arrejuntados”.

“Yo no vengo a resolver el fútbol mexicano. He venido a darle una mano a Dorados y Dorados va a darme una mano a mí. Que juegue con Alemania, con Holanda, con Bélgica, pero no más con El Salvador o arrejuntados de acá, con el respeto que le tengo”, declaró Maradona.