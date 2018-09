Buscan a conductor de UBER que desapareció desde el Lunes

Una familia busca desesperadamente a Carlos Antonio Castillo Rodriguez de 28 años quien desapareció desde el día Lunes.

El joven quien ya era un Licenciado en Ciencias Jurídicas pero que por falta de empleo se ganaba la vida siendo conductor de UBER desde hace 5 meses despareció desde el día Lunes.

Según relata su familia, el joven salio de su casa en Apopa a las 4 AM para hacer un viaje con rumbo al Paseo El Carmen, en Santa Tecla. El joven confirmo que llego a su destino en la aplicación.

Luego justamente a las 6:28 AM se comunico vía Whatsapp con su esposa para desearle los buenos días y continuaron hablando, fue hasta las 8:43 AM que el ya no contesto y desde entonces ya nadie sabe nada de el.

El día Martes, el vehículo con el que Carlos se ganaba la vida fue encontrado en la carretera que de Ilobasco conduce hacia Sensuntepeque en el departamento de Cabañas.

Su familia temía lo peor, que su cadáver se encontrara en el baúl del carro, pero no fue así. Solo fueron encontrados rastros de sangre.

Por esa razón lo busca desesperadamente y pide que cualquier información sea comunicada al 911.

Con información de Noticiero Hechos, Canal 12