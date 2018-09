Dos muertos y un lesionado tras grave accidente de tránsito en San Pedro Perulapán

Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta tarde de jueves sobre una de las carreteras que atraviesa el departamento de Cuscatlán.

Según información preliminar, el grave choque se registró a la altura del kilómetro 26 y medio de la carretera Panamericana, por Santa Cruz Michapa, sentido que conduce hacia San Salvador en el municipio de San Pedro Perulapán.

En el percance tres personas resultaron afectadas, dos de ellas murieron luego de quedar atrapadas entre los hierros retorcidos del vehículo accidentado, mientras que el restante pudo ser trasladado con vida hacia un centro asistencial, en un estado de salud grave.

En el percance se vieron involucrados dos vehículos, un camión y un pick up de ETESAL placas P 59-369. Al parecer el conductor del pick up, debido a la excesiva velocidad, no logró frenar a tiempo e impactó con la parte trasera del camión.

Los fallecidos no han sido identificados. Autoridades policiales procesan la escena del siniestro.