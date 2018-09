Capturan a exalcalde y varios concejales de Rosario de Mora por Peculado

La mañana de este Viernes, la Fiscalia General de la Republica, informo que la Unidad Penal del Estado ordenó esta madrugada la captura de exmiembros del consejo municipal del Municipio de Rosario de Mora, período 2006-2009 y 2009-2012, por los delitos de delito de Peculado.

Según explicaron el Peculado es por la cantidad de $277,086.65. Ya que según la investigación, la municipalidad adquirió préstamo por $135,962.65, para la consolidación de deudas a proveedores y no hay evidencia contable de cancelación de estas, desconociendo el destino de ellos.

Además, según investigación, no hay indicios que este préstamo haya entrado a la municipalidad. También el tesorero emitió cheques de las cuentas Fodes y fondo municipal, sin documentación que respalde las salidas de estos por un monto de $141,124.00.

Los miembros del consejo detenidos son: Juan Miranda Pérez, ex alcalde; Mauricio Castellanos, ex sindico; José Adolfo Alas Rendon, ex regidor y tesorero municipal; Fermin Vásquez ex secretario; Julián Alonso Marroquín, Juana Sánchez de Najarro, ambos ex regidores.

Estos serán puestos a la orden de los tribunales competentes en las próximas horas acusados del delito de Peculado.