Cuatro muertos deja el paso del huracán Florence en Carolina del Norte

El huracán Florence ha tocado tierra cerca de Wrightsville Beach, en Carolina del Norte, dejando a su paso cuantiosos daños materiales, miles de evacuados y al menos cuatro muertos.

Una de las víctimas son una mujer y su hijo, quienes murieron en Wilmington, Carolina del Norte, cuando un árbol cayó sobre su casa, según ha informado la Policía de esa localidad. En el accidente el padre del menor también resultó herido y ha sido trasladado hacia un centro asistencial.

Por otro lado, el director del Departamento de Emergencias del condado de Pender, Tom Collins, informó que una mujer murió luego de sufrir un ataque al corazón en la ciudad de Hampstead y que el equipo médico no pudo llegar a tiempo hasta donde ella se encontraba debido a los árboles caídos que encontraron en el camino. Collins precisó que la ambulancia contaba con la ayuda de un vehículo para retirar los árboles pero que la rama de uno atravesó su parabrisas y no pudo continuar con su labor.

La cuarta víctima mortal es un anciano de 78 años quien falleció cuando intentaba conectar un enchufe a un generador eléctrico en el condado de Leonoir, informó la oficina del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, en un comunicado.

Además, unos 650.000 hogares están sin luz en el sureste del país. Solo en Carolina del Norte 550.000 familias no tienen suministro.

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig

— Wilmington Police (@WilmingtonPD) September 14, 2018