Niño queda lesionado tras recibir una descarga eléctrica al interior de una piscina del hotel Las Hojas Resort

Familiares de un menor de edad, denunciaron a medios de comunicación, que niño habría sufrido una descarga eléctrica mientras se encontraba nadando en una de las piscinas del hotel Las Hojas Resort.

El hecho habría ocurrido durante el sábado 15 de septiembre. Según la denuncia realizada por un tío del menor, el niño se ingresó a la piscina que tenía electricidad por un cable cortado en su interior y descargó en él una considerable cantidad de voltaje que provocó que quedara inconsciente dentro del agua.

“Les comento que el día de ayer sufrió un accidente mi sobrino en Las Hojas Resort y es que la piscina del lugar tenía voltaje, lo cual generó una pérdida de consciencia y ahogamiento, gracias Dios se encontró gente que podía primeros auxilios y pudieron salvarle la vida”, expresó el tío de la víctima

Ante este suceso, los familiares aseguraron que acudieron a trabajadores del lugar pero que no brindaron la atención requerida, ya que el lugar no cuenta con un cuerpo médico o salvavidas ante cualquier emergencia. El tío del menor aseguró que el hotel les proporcionó un médico 2 horas después del suceso, pero cuando intentaban llevar al menor a un hospital, ellos se negaban a dejarlo salir, “y hasta el momento no sabemos el por qué”, explicó en su denuncia.

Representantes del hotel que fueron cuestionados sobre el caso negaron completamente la versión que denunciaron los familiares del afectado. Sin embargo, dijeron que el suceso -al parecer- solo se había tratado de un “ahogamiento”, sosteniendo que no hubo ningún problema con la electricidad.

Las Hojas Resort & Beach Club, hotel de playa ubicado al sur de la ciudad de San Salvador, en la costa de San Pedro Masahuat, en Zacatecoluca, La Paz.

“El niño parecía haber estado inconsciente, parecía haber tragado agua y cuando lo sacaron el niño estaba consciente y no tardó mucho tiempo en regresar en sí. Al parecer no sé como es que el se desvaneció de alguna manera y lo sacaron rápidamente”, explicó el representante del hotel Las Hojas Resort.

Por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) solo se conoce que inspeccionaron la escena del accidente pero no revelaron mayores detalles. Familiares del menor aseguraron que en horas de la tarde pondrán una denuncia ante las autoridades correspondientes para que inicien una investigación al respecto.

#EnDesarrollo / Familiares del niño electrocutado en @LasHojasResort afirman que el hecho se registró a las 6:30 pm y que el hotel no brindó ninguna ayuda, fueron turistas que aplicaron primeros auxilios para estabilizar

Esta tarde se pondrá denuncia en @PNC_SV de Zacatecoluca. pic.twitter.com/Dtn1TCkmTF — Mario Pacheco (@mariopachecosv) September 16, 2018