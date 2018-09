Hombre violaba a su hijastra cuando la madre salía a trabajar en San Salvador

Oficina fiscal de Mejicanos confirmó la condena que recibió un hombre acusado de violar a su hijastra en una vivienda de San Salvador.

Según el reporte fiscal, Luis Alexander N. compañero de vida de la madre de la víctima fue encontrado culpable por el delito de Violación Agravada en Menor e Incapaz Continuada, en perjuicio de su hijastra.

Según la declaración de la víctima a través de Cámara Gesell, en los primeros días del mes de mayo del año 2017, alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando ella se encontraban en la sala de la casa cuando se sentó a su lado su padrastro Luis, quien comenzó a tocarle sus piernas, ella se molestó y le pidió que no lo hiciera, él continuo haciendo los tocamientos, por lo que ella intento salir de la vivienda, lo cual el imputado no permitió.

Luego de no permitirle que saliera de la casa, la tomó del brazo y la empujó hacia adentro diciéndole que no hablara ni gritara y que se fuera para la cama, la víctima le expresó en ese momento que no, que no quería; pero, él la tomó de los hombros y la llevó hacia la cama de ella donde abusó sexualmente de ella; luego de cometida la agresión el sujeto le amenazó para que no dijera nada, porque de lo contrario le podría suceder algo malo a su mamá, y por temor ella no dijo nada.

Las violaciones se repitieron por al menos 6 ocasiones más. Luis Alexander fue descubierto hasta que su pareja comenzó a sospechar que ocurría algo por la actitud de su hija.

El abuso fue descubierto un día simuló ella que salía hacia su trabajo y luego de un rato regresó a su casa, donde encontró a su compañero de vida abusando de su hija, al verse descubierto el sujeto huyó de la casa, y la adolescente contó a su mamá que dicho sujeto, había estado abusando de ella desde hacía un mes aproximadamente.

Finalmente el fue capturado y llevado a tribunales donde el juez resolvió que era responsable del delito que se le acusaba por lo que fue condenado a 26 años de cárcel.