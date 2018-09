Diputados asistirán a la canonización de Monseñor Romero con fondos públicos

Al menos tres diputados de las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa viajarán a Roma para participar en la canonización del Beato Monseñor Romero.

Según informó el día de ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, los escogidos para participar en el magno evento serán Francisco Merino (PCN), Numán Salgado (GANA) y la diputada Yancy Urbina (FMLN).

Según detalló Quijano, fue la Presidencia la cual decidió invitarlo, no obstante, el presidente legislativo informó que no asistiría al evento, por lo que designo a los tres diputados antes mencionados, quienes viajaran con fondos provenientes de la Asamblea.

“Les vamos a dar el boleto aéreo y les vamos a dar los viáticos. Eso nos va a hacer subir el rubro de viáticos y de boletos aéreos (…) va Yancy (Urbina), va el licenciado (Francisco) Merino y va Numán Salgado”, dijo Quijano.

Quijano precisó que son entre $6 mil y $7 mil dólares los viáticos que el primer órgano del Estado otorgará a los parlamentarios para el viaje.

Tras el anuncio, este día la diputada Urbina desmintió su participación en el viaje, sin embargo, no brindó mayores detalles.

“La información sobre mi supuesto viaje a Roma es completamente falsa”, escribió la diputada sin dar mayores detalles.

Por su parte el diputado Numán Salgado aseguró que partido ARENA no participará en dicha celebración “porque no tienen moral para eso, no pueden estar celebrando el natalicio del asesino de Monseñor Romero, y después celebrar la canonización”.

La canonización del beato salvadoreño está programada para el próximo 14 de octubre en la ciudad de Roma.

La información que ha publicado @ElMundoSV sobre mi supuesto viaje a Roma es completamente falsa. Exijo al medio rectificar dicha publicación. pic.twitter.com/iBJAub3MK7 — Yanci Urbina (@Yanci_Urbina) 20 de septiembre de 2018