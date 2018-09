Al menos tres muertos y dos heridos deja tiroteo en Maryland, Estados Unidos

Al menos tres personas fallecidas y dos más heridas fue el saldo de un tiroteo registrado este jueves en el estado de Maryland, Estados Unidos (EE.UU), informaron medios locales.

Según precisó la policía del condado de Harford, el tiroteo ocurrió en los suburbios de la ciudad de Perryman, en Maryland. Por lo que pidieron a los residentes del lugar evitar acercarse a la zona.

Pese a que muchos medios aseguran que el hecho dejó tres personas fallecidas y dos más heridas, las autoridades no han brindado un informe final acerca de este nuevo ataque armado, por lo que se desconoce las circustancias del suceso.

El área donde se reporta el tiroteo incluye una iglesia y un distrito comercial, y está cerca del campo de pruebas de Aberdeen, una instalación del Ejército, indicó la policía.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, escribió en su cuenta de Twitter que se encuentraban monitoreando de cerca la situación. Según medios internacionales la sospechosa ha sido detenida por la Policía.

Maryland es el estado donde se encuentra aglomerada la mayor cantidad de salvadoreños que residen en el país norteamericano, según varios estudios poblacionales.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018