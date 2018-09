Dos hombres fueron asesinados en dinstintos hechos ocurridos al oriente del país

Dos hechos violento fueron reportados a primeras horas de este miércoles en dos de los departamentos del oriente del país, informaron las autoridades.

Usulután

Uno de los hechos tuvo lugar anoche en la colonia La Poza N°2 del municipio y departamento de Usulután, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el ministerio público, ahí fue asesinado a balazos un hombre, de quien no se pudo conocer su identidad.

FGR de Usulután procesó anoche escena de homicicio de un hombre, con arma de fuego, en colonia La Poza # 2. — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 26 de septiembre de 2018

San Miguel

Por su parte la Policía Nacional Civil (PNC) del departamento de San Miguel reportó el homicidio de un hombre ocurrido a primeras horas de este miercoles.

Según informó la institución policial, el hecho ocurrido esta madrugada, sobre la carretera que conduce al sector de El Delirio, a la altura del cantón El Havillal, San Miguel.

Una fuente policial precisó que la víctima -quien no pudo ser identificado- fue asesinado a machetazos, no embargo, hasta el cierre de esta nota no se pudo esclarecer el móvil del crimen.

Morazán

Estos no son los únicos hechos violetos reportados en el oriente del país, que la FGR también notificó el asesinato de un joven de 18 años de edad en el municipio de Jocoaitique, Morazán.